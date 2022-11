QATAR, DOHA (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison não poupou palavras para defender Neymar das críticas do jornal alemão Bild. O veículo alemão questionou se o atacante do PSG não era arrogante por ter feito uma montagem com o símbolo da CBF em uma bermuda com a sexta estrela, "antecipando o hexa".

Em entrevista nesta segunda (21) logo após o treino em Doha, no Qatar, o camisa 9 da seleção defendeu o seu companheiro por conta do post nas redes sociais colocando uma estrela para acompanhar as de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

"Arrogante é ele. A gente é apenas sonhador", afirmou o Pombo, para depois completar. "Sonhamos com essa sexta estrela faz tempo e vamos buscar, eles querendo ou não estamos aqui para isso. Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele. Esse é nosso sonho. Quando cheguei no quarto, vi minha foto de criancinha, me emocionei. Neymar postou aquilo porque quer ganhar, é o sonho dele. Por isso, se o Neymar estiver feliz aqui também vamos estar felizes", completou.