SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco depois da Holanda abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre Senegal em sua estreia na Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira (21), um torcedor idêntico a Ronaldo Fenômeno foi flagrado nas arquibancadas do estádio Al Thumama pela transmissão oficial.

O fato inusitado fez com que até a página da RonaldoTV, canal de comunicação do craque, fizesse uma publicação sobre o "sósia", que estava de peruca e óculos laranja, além do rosto pintado com as cores da Holanda.

A Holanda fez um jogo morno com Senegal, mas conseguiu dois gols no fim e assegurou a vitória na estreia.

Os europeus estão no grupo A, ao lado de Qatar e Equador, além de Senegal. A Holanda divide a liderança com Equador, que venceu os anfitrões na estreia.