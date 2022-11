SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a Fifa vetar braçadeiras de capitão com as cores do arco-íris na Copa do Mundo, a entidade fez outra proibição. A Bélgica será forçada a alterar o seu segundo uniforme, que tem a palavra "amor" escrita na gola.

A camisa faz parte de uma campanha conjunta da Adidas, fornecedora de uniformes da seleção belga, com o Tomorrowland, festival de música realizado no país.

Na época do lançamento, a Federação Belga deixou claro que a palavra "amor" tinha como intenção divulgar uma mensagem de inclusão. "Com esse uniforme, os Red Devils e seus parceiros desejam fazer uma afirmação positiva e divertida de amor em tempos de atrito", escreveu na época.

Peter Bossaert, presidente da Federação Belga, confirmou nesta segunda-feira (21) que o uniforme precisará ser alterado para a disputa da Copa do Mundo. "A palavra 'amor' deve desaparecer. É triste, mas a Fifa não nos deixa escolha. O resto do uniforme permanece inalterado", declarou.

O cartola também se opôs à proibição das faixas de capitão arco-íris, mas descartou desrespeitar a regra. "Não temos escolha, pois as punições são desproporcionais. Não podemos arriscar que Eden (Hazard) leve um cartão amarelo antes de o jogo começar. Estávamos preparados para pagar altas multas e indicamos isso à Fifa em nossas conversas", afirmou Bossaert. A campanha One Love utilizava as cores como forma de manifestar apoio à causa LGBTQIA+.