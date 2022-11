SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estados Unidos, Canadá e México sediarão em conjunto a próxima Copa do Mundo. A competição acontecerá em 2026 e será disputada, no total, em 16 cidades destes três países.

Os Estados Unidos terão o maior número de locais que receberão as partidas, com 11 sedes no total. São elas: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, São Francisco e Seattle.

O México terá três sedes: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Esta será a terceira vez que o país receberá a Copa do Mundo. O campeonato já aconteceu no México em 1970 e 1986, quando foi vencido respectivamente pelo Brasil de Pelé e pela Argentina de Maradona.

O Canadá terá a menor quantidade de cidades na Copa 2026. Toronto e Vancouver sediarão as partidas no país.

COPA DE 2026 TERÁ 48 SELEÇÕES

Além dos três países-sede, a Copa do Mundo 2026 contará com outra novidade. O próximo Mundial da Fifa terá, pela primeira vez na história, 48 seleções participantes.

Com isso, a competição terá 16 equipes a mais do total de 32 países que disputam a Copa do Mundo desde 1998 até este ano, no Qatar.

Serão ampliadas as vagas fixas para África, Ásia, América do Norte e Central e Europa. O torneio também ganhará 16 novas datas e passará a ter 80 jogos.

Última edição do modelo atual, a Copa do Mundo 2022, no Qatar, começou no dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro.