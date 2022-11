SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acessório usado pelos jogadores da seleção brasileira no treino desta segunda-feira (21) chamou atenção dos jornalistas e convidados que estiveram nas arquibancadas do estádio Grand Hamad, em Doha.

Sob orientação dos preparadores físicos Fábio Mahseredjian e Ricardo Rosa e do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, os jogadores abriram o dia de trabalhos usando um colete com peso que fica preso a uma plataforma por uma corda. Agachados e com os dois pés sobre a plataforma, os jogadores tinham que fazer força para ficar de pé.

É um treinamento de força isoinercial. "Iso" significa constante e "inercial" é resistência. O objetivo é trabalhar a potência e força dos jogadores a partir desse movimento de aceleração e desaceleração com a contração e extensão dos músculos. Com isso, eles melhoram o desempenho das arracandas durante as partidas.

Não foram todos os jogadores que participaram deste treino. Foi possível observar somente Marquinhos, Vini Jr e Éder Militão na atividade.

O treino desta segunda-feira foi aberto por apenas 20 minutos, com este trabalho. Depois, o grupo assistiu a um vídeo orientado por Tite no gramado. Na sequência, houve roda de bobinho e então portões fechados.

O próximo treino da seleção brasileira é nesta terça (22), às 17h, totalmente fechado. O Brasil joga quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. É a primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo.