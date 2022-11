SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha publicitária da Louis Vuitton com os astros do futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, em uma disputa de xadrez, passou dos 32 milhões de curtidas no Instagram. A imagem, que não juntou de fato os dois jogadores, remeteu ao diagrama dos enxadristas Magnus Carlsen contra o Hikaru Nakamura, que ocorreu em 2017.

A partida em questão, aconteceu no dia 8 de novembro de 2017, quando os Grandes Mestre (principal título no jogo de xadrez) se enfrentaram em Stavanger, na Noruega, e chegaram à mesma posição em que aparecem os jogadores Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Em uma análise do jogo, Messi, responsável pelas peças pretas, é quem deve dar o próximo passo. Já Cristiano, com as brancas, está com o seu rei encurralado. Isso impede que um xeque-mate aconteça, o que encerraria o duelo.

Messi pode dar vários xeques em Cristiano Ronaldo, mas ele conseguirá escapar sempre.

Enxadristas envolvidos em polêmica de trapaçaMagnus Carlsen é norueguês e considerado um prodígio no xadrez. Atual pentacampeão mundial se viu em um escândalo, quando em setembro deste ano, perdeu para o enxadrista americano Hans Nimann, de 19 anos, que foi acusado de trapacear usando um plug anal em um jogo contra Carlsen.

A partida aconteceu na Sinquefield Cup, um torneio que acontece nos Estados Unidos e pôs fim à invencibilidade de Carlsen que já durava dois anos. Após o ocorrido, Carlsen resolveu se retirar da competição.

A teoria foi criada por um streamer que afirmou a trapaça com plugs anais, que possibilitaram que o jogador, por meio de vibrações em código morse, recebesse dicas dos movimentos que deveriam ser realizados.

Segundo o Wall Street Journal, que teve acesso a um relatório de investigação feito pela plataforma Chess.com, Niemann teria trapaceado em mais de 100 partidas on-line até o ano de 2020.

PROCESSO

Após as acusações, Hans Niemann, entrou com um processo contra o grão-mestre norueguês, o site chess.com e contra o enxadrista Hikaru Nakamura, pedindo cerca de U$ 100 milhões (R$ 522 milhões), por considerar as denúncias contra ele, um "complô", para prejudicar sua carreira. A ação está em andamento no Tribunal Distrital do Leste do Missouri, nos Estados Unidos.