SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de transmitirem a vitória por 2 a 0 da Holanda sobre Senegal, Luis Roberto e Roger Flores entraram no clima de Copa do Mundo no Qatar.

O narrador e o comentarista do Grupo Globo tiraram uma foto usando um chapéu típico do Oriente Médio com o estádio Al Thumama ao fundo.

Palco de oito jogos até as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, o estádio tem o design inspirado no gahfiya, que é o nome do chapéu usado por meninos que caminham para a idade adulta no Oriente Médio como um símbolo de independência. O chapéu é branco, redondo e com tecido desenhado.

O estádio, que foi palco para a vitória holandesa, é o mais próximo do maior aeroporto de Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad, mais ou menos a 12 km do centro da capital do Qatar ao sul.

Segundo o projeto original, o Al Thumama seria o primeiro estádio subterrâneo do mundo, mas a Fifa fez o país mudar de planos. A construção do estádio para a Copa do Mundo impulsionou a criação de um polo de inovação no entorno, que vai desde o lado artístico, com exposições e instalações de obras de artistas locais, até o lado tecnológico.