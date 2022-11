SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hulk, atacante do Atlético-MG, foi às redes sociais e publicou fotos em João Pessoa, na Paraíba, onde passa férias ao lado da esposa Camila Ângelo. Na legenda, se declarou à amada.

O jogador teve uma lesão muscular ainda em outubro e ficou fora da reta final da temporada. Ele tem contrato até dezembro de 2024, com cláusula de renovação até o fim de 2025.

"Se amar é viver, vivo para amar! Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre meu amor!", publicou ele, com uma sequência de fotos dos dois.

Em 2022, Hulk atuou em 46 jogos e marcou 29 gols. O Atlético-MG terminou o Campeonato Brasileiro na sétima colocação, com 58 pontos, com vaga na fase preliminar da Libertadores do ano que vem.

No último sábado, o Galo anunciou o argentino Eduardo Coudet como novo técnico, com vínculo até o fim de 2024. Ele chega para substituir Cuca, que comandou a equipe em parte da atual jornada.