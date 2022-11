SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de não acompanhar a seleção brasileira nas últimas viagens do time pelo mundo, o Canário Pistola voltará a acompanhar a delegação durante a Copa do Mundo. As ações da marketing começam ainda nesta semana, antes da estreia no Mundial contra a Sérvia, marcada para o dia 24 de novembro.

Apesar de estar em Doha, a mascote não poderá participar de eventos que sejam Fifa. A entidade não permite ações individuais que confrontem com suas marcas, neste caso, La'eeb, que é o "bichinho" oficial da competição.

Para driblar essa questão, o Canarinho fará ações isoladas em pontos turísticos e até em treinos do Brasil, como já havia acontecido no Mundial da Rússia, quando ele foi febre entre os torcedores que estavam por lá e também entre os que assistiram pela televisão.

A mascote será também usada para ativar o projeto #NossaSeleça, que levou influenciadores para o Qatar para participar do dia a dia do time.

O Canário Pistola sumiu nos últimos jogos da seleção brasileira por opção do departamento de marketing da entidade, que sofreu uma reformulação no seu comando.

Ele não viajou com a delegação para o Japão e Coreia do Sul no tour asiático em junho, tampouco para a França nos últimos dois jogos antes da lista da Copa contra Tunísia e Gana.