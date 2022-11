RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense acertou a renovação de contrato do goleiro Fábio. O registro saiu nesta segunda-feira (21) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O novo vínculo é válido até o fim de 2023, conforme previsto na negociação do início da temporada, quando o ex-Cruzeiro desembarcou nas Laranjeiras.

O goleiro de 42 anos assinou o contrato no começo da temporada com cláusula de ampliação para mais uma se disputasse 60% dos jogos do clube em 2022. Ele não só bateu essa meta, como superou com vantagem. Das 71 partidas do Fluminense na temporada, ele esteve em 61, ou seja 85,9%.

Assim como Germán Cano, Fábio participou de todos os jogos do Flu no Campeonato Brasileiro. Ele era visto pela diretoria como peça importante da equipe. O goleiro chegou a viver uma turbulência com a torcida por falhas e uma polêmica declaração depois de a torcida vaiar o time em um jogo.

"A gente ficou invicto muito tempo, e o grupo é praticamente o mesmo. O torcedor fica triste com o resultado e cobra. Acho que tem o direito de cobrar principalmente no final do jogo. As vaias prejudicam a própria equipe. Principalmente depois do segundo tempo estavam incentivando mais a equipe adversária e desrespeitando a própria camisa", afirmou.

No primeiro ano de Flu, Fábio terminou o ano sem sofrer gols em 25 partidas. Essa marca superou a melhor temporada de Diego Cavalieri, em 2012, com 22 jogos, quando o time foi tetracampeão brasileiro.