SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estados Unidos e País de Gales empataram em 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (21), no estádio Ahmad bin Ali, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

Timothy Weah, filho do icônico jogador liberiano George Weah, abriu o placar para os EUA. Ele aproveitou bonito passe de Pulisic para deslocar o goleiro Hennessey, abrir o placar e fazer história para a família. O pai jamais conseguiu levar a Libéria para um mundial.

O time norte-americano criou mais chances no primeiro tempo, mas falhou no toque final e assistiram aos galeses inverterem o domínio de bola na etapa complementar.

Bale, de pênalti, empatou para Gales, que retorna à Copa depois de 64 anos. A arbitragem marcou falta na área de Zimmerman em Bale aos 34 minutos do segundo tempo. O atacante galês cobrou com estilo, superou o goleiro Turner e deixou tudo igual. Os europeus ainda criaram chance para virar, mas pararam em Turner.

Assim como Harry Kane na goleada da Inglaterra por 6 a 2 contra Irã nesta segunda, Gareth Bale, capitão de País de Gales, não utilizou a braçadeira de capitão com a mensagem "One Love" e as cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+, proibida pela Fifa. O galês, então, foi a campo com a braçadeira da campanha "No Discrimination" ("Sem Discriminação", em português), que estava prevista para começar apenas a partir das quartas de final e foi antecipada pela Fifa em meio à polêmica com a faixa arco-íris.

Com o resultado, Estados Unidos e País de Gales terminam a primeira rodada empatados com um ponto na segunda e terceira colocação do Grupo B. A Inglaterra lidera com três pontos, já que mais cedo goleou Irã (o lanterna, com zero) por 6 a 2.

A próxima rodada do Grupo B será disputada na sexta (25). O País de Gales enfrenta o Irã às 7h (de Brasília), enquanto os Estados Unidos jogam contra a Inglaterra às 16h (também de Brasília).

EUA

Turner; Sergiño Dest (Deandre Yedlin), Zimmerman, Robinson e Ream; Adams, Musah (Kellyn Acosta) e McKennie (Brenden Aaronson); Pulisic, Weah e Sargent (Haji Wright). T.: Gregg Berhalter

PAÍS DE GALES

Hennessey; Davies, Mepham e Rodon; Neco Williams (Brennan Johnson), Ramsey, Roberts e Ampadu; Wilson, Bale e Daniel James (Kieffer Moore). T.: Rob Page

Onde: Al Rayyan Stadium, no Qatar

Quando: Às 16h desta segunda-feira (21)

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Al Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT)

VAR:Abdulla Al Marri (QAT)

Gols: Timothy Weah (EUA), aos 35' do 1ºT. Gareth Bale (GAL), aos 36' do 2ºT.

Cartões amarelos: Sergiño Dest, Weston McKennie e Tim Ream (EUA). Gareth Bale e Chris Mepham (GAL)