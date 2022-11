SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neco Williams, lateral de Gales, não conteve as lágrimas após o retorno do país à Copa do Mundo após 64 anos no empate em 1 a 1 com os Estados Unidos, na tarde desta segunda-feira (21), no estádio Ahmad Bin Ali.

Depois do apito final, o jogador se emocionou com a festa dos torcedores nas arquibancadas e deixou o campo chorando. Gales não disputava uma partida de Copa do Mundo desde 1958, quando foi eliminado das quartas de final pelo Brasil, com gol de ninguém menos que Pelé.

Na partida de hoje, Gales fez um primeiro tempo ruim e foi dominado pelos EUA, mas se recuperou na etapa final e poderia até ter virado. Timothy Weah marcou para os americanos, e Gareth Bale deixou tudo igual para os europeus.

Com o resultado, Estados Unidos e País de Gales terminaram a primeira rodada empatados com um ponto na segunda e terceira colocação do Grupo B. A Inglaterra lidera com três pontos, já que mais cedo goleou Irã (o lanterna, com zero) por 6 a 2.

A próxima rodada do Grupo B será disputada na sexta (25). O País de Gales enfrenta o Irã às 7h (de Brasília), enquanto os Estados Unidos jogam contra a Inglaterra às 16h (também de Brasília).