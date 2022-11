Fifa - Balanço dos jogos do dia pela Copa do Mundo no Qatar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entraram em campo na Copa do Mundo do Qatar nesta segunda-feira (21) as seleções dos grupos A e B. No grupo A, a Holanda bateu Senegal em uma disputa apertada, enquanto no grupo B, o destaque foi a goleada de 6 a 2 que a Inglaterra aplicou no Irã.

Este foi o segundo dia de disputa da fase de grupos, que vai até 2 de dezembro. Na terça-feira (22), disputam as seleções dos grupos C e D.

GRUPO A

SENEGAL X HOLANDA

Não foi uma vitória fácil para Holanda, que anotou 2 a 0 contra o Senegal. O resultado foi decido a partir dos 40 minutos do segundo tempo, com gols de Gakpo e Klaassen. A formação africana conseguiu segurar os rivais sob controle durante quase todo o confronto (veja abaixo).

Senegal 0 X 2 Holanda

Posse de bola

46,46% x 53,54%

Chutes a gol

4 x 3

Total de passes

385 x 436

GRUPO B

INGLATERRA X IRÃ

A seleção da Inglaterra dominou a partida e goleou o Irã por 6 a 2. A primeira disputa do dia foi marcada por protestos dos dois lados. Os jogadores ingleses ajoelharam-se em campo contra o racismo, enquanto a seleção iraniana não cantou o hino nacional em uma demonstração de apoio aos manifestantes em seu território.

Inglaterra 6 X 2 Irã

Posse de bola

78,79% x 21,21%

Chutes a gol

7 x 3

Total de passes

797 x 215

EUA X PAÍS DE GALES

O último jogo do dia rendeu um empate logo no fim do segundo tempo com o gol de Gareth Bale, do País de Gales. Os Estados Unidos entraram no jogo mais bem preparados, e logo Tim Weah fez o primeiro para os norte-americanos.

EUA 1X1 País de Gales

Posse de bola

58,59% x 41,41%

Chutes a gol

1 x 3

Total de passes

566 x 405

*

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA (22)

7h - Argentina x Arábia Saudita

13h - México x Polônia

10h - Dinamarca x Tunísia

16h - França x Austrália