SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva dada nesta segunda-feira (21), Raphinha desconversou sobre a escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia, na próxima quinta (24), às 16h (horário de Brasília). Questionado se haverá surpresa no time inicial do técnico Tite, ele saiu pela tangente.

"Vocês estão querendo me complicar, vou deixar com a imaginação de vocês", desconversou Raphinha.

Sobre a estreia contra a Sérvia, rival do Brasil também no Mundial passado, ele completou: "Em quatro anos muita coisa pode mudar. Como a gente teve muita mudança na seleção, eles também tiveram mudança na deles. O mais importante é a gente saber nos preparar para os jogos para dar nosso melhor em campo."