SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos chegou a um acordo com a Ferroviária nesta segunda-feira (21) e efetuou a compra do meia Vinicius Zanocelo, que estava cedido por empréstimo até maio de 2023.

Zanocelo foi alvo de clubes do Brasil e do exterior nos últimos meses e fez o Santos se antecipar para comprá-lo antes do fim do empréstimo.

O acerto do pagamento é de cerca de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 10,25 milhões), em 15 parcelas. Ao acertar com Zanocelo, a direção do Peixe já havia definido um novo contrato em caso de compra. Dessa forma, não precisa renegociar salário.

Se algum clube da Série A ou da Europa estiver disposto a assumir o pagamento combinado com a Ferroviária e ainda pagar um bom valor ao Santos ou envolver jogadores, um acordo pode ser feito.

Vinicius Zanocelo "sumiu" com o interino Orlando Ribeiro, mas está nos planos de Odair Hellmann. A prioridade do novo técnico para a função de segundo volante, porém, é Edenilson, do Internacional.

*

NOTA OFICIAL

A Ferroviária SAF informa que o atleta Vinicius Nelson de Souza Zanocelo, que pertencia ao clube e atuava por empréstimo no Santos Futebol Clube, foi transferido em definitivo para a equipe alvinegra. Prezando sempre pelo respeito e profissionalismo entre os envolvidos, o valor da transação não será divulgado.

A Ferroviária agradece ao atleta, que foi peça importante na campanha do Paulistão 2021, chegando até às quartas de final, e deseja muito sucesso em sua carreira.