SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro iraniano Alireza Beiranvand, que se chocou com um companheiro de equipe na derrota por 6 a 2 para a Inglaterra, nesta segunda (21), sofreu uma concussão, segundo boletim da seleção postada nas redes.

Beiranvand foi levado para o hospital após o lance. O comunicado não diz se o goleiro ficou em observação ou se novos exames seriam realizados.

O choque ocorreu logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Ao sair do gol em uma disputa de bola, Beiranvand se chocou de cabeça com Majid Hosseinie foi ao chão, sangrando. A partida ficou paralisada por cerca de dez minutos.

O goleiro ainda tentou continuar em campo, mas logo foi substituído. A volta do jogador após o choque gerou críticas da imprensa europeia aos médicos e ao árbitro brasileiro Raphael Claus, que apitava a partida.

O Irã volta a campo na sexta-feira (25), contra o país de Gales, às 7h, no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan. Caso Alireza Beiranvand não tenha condições de jogo, Hossein Hosseini, que o substituiu na partida, deve assumir a posição de titular.

Tags:

seleção