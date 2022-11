TERÇA-FEIRA (22)

GRUPO C

07h - Argentina X Arábia Saudita

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

A seleção alviceleste, na última Copa de Messi, espera fazer uma estreia sem sustos

GRUPO D

10h - Dinamarca x Tunísia

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

O dinamarquês Eriksen, que teve parada cardiorrespiratória em campo no ano passado, prova que sua previsão de que jogaria a Copa não era absurda

GRUPO C

13h - México x Polônia

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

É a vez de Lewandowski, melhor do mundo em 2020 e 2021, debutar no Mundial do Qatar

GRUPO D

16h - França x Austrália

Globo, SporTV, Globoplay e YouTube (CazéTV)

FIQUE DE OLHO

A atual campeã mundial procura mostrar que tem força apesar da enxurrada de cortes por lesão