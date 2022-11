DOHA, QATAR, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Tudo igual: Dinamarca e Tunísia empataram sem gols na 1ª rodada da Copa do Mundo de 2022, no Education City Stadium, no Qatar, em partida válida pelo Grupo D, nesta terça-feira (22).

As duas seleções estiveram bem postadas, priorizando o aspecto defensivo, mas, inicialmente, as melhores oportunidades partiram da Tunísia. No final do segundo tempo, os dinamarqueses tentaram reagir e buscar a vitória. Teve bola na trave, lances polêmicos, e dois gols impedidos (um para cada lado), mas o jogo ficou no 0 a 0.

Com o resultado, Dinamarca e Tunísia levam um ponto para casa e permanecem estabilizados no grupo. Aguardam o resultado de França x Austrália, hoje, às 16h (de Brasília). Quem vencer o confronto, vai liderar momentaneamente, com três pontos, enquanto quem perder, ficará na lanterna.

As próximas duas rodadas prometem ser decisivas. O confronto seguinte da Dinamarca será contra a França no sábado (26), às 13h. Já a Tunísia encara a Austrália, às 7h, no mesmo dia. Todos os horários oficiais de Brasília.

Foi o primeiro encontro entre as duas seleções pela Copa do Mundo. Os países duelaram uma única vez, em amistoso pré-Copa de 2002, no Japão, e a Dinamarca venceu a Tunísia por 2x1.