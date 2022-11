SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A surpreendente derrota da Argentina para a Arábia Saudita, por 2 a1, nesta terça-feira (22) tomou conta das redes sociais e um lance inusitado chamou a atenção dos torcedores. Após o segundo gol dos árabes, marcado por Salem Al Dawsari, a transmissão focou no astro Lionel Messi e flagrou uma provocação do zagueiro Ali Al Bulayhi em cima do camisa 10.

Nas imagens é possível ver o defensor apontar para o escudo da seleção árabe e dizer algumas coisas ao argentino, que por sua vez não respondeu e apenas olhava com estranheza a atitude do adversário. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e vários torcedores estão tirando onda com Messi, principalmente os brasileiros.

O resultado negativo na estreia da Copa do Mundo trouxe o fim da invencibilidade da seleção argentina, que já durava 36 partidas -a última tinha sido para o Brasil, na decisão da Copa América de 2019. Agora os comandados de Scaloni precisarão de vitórias contra México, no próximo sábado (26) e Polônia, na quarta-feira (30) da próxima semana.

Já a Arábia Saudita pode garantir a histórica classificação se vencer os poloneses no sábado ou os mexicanos no dia 30 de novembro. Seria a segunda participação dos sauditas nas oitavas de final, sendo que a última aconteceu em 1994, nos Estados Unidos.