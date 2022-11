SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Renata Silveira fez sua estreia nesta terça-feira (22) na Copa do Mundo de 2022 e fez história: se tornou a primeira mulher a narrar um jogo da competição na televisão aberta ao narrar a partida da Dinamarca contra a Tunísia.

Foi Renata, aliás, que narrou a partida da Dinamarca contra a Finlândia na Eurocopa do ano passado na Sportv. O jogo ficou marcado pelo desmaio do jogador dinamarquês Eriksen e pelo "jogo de cintura" da narradora, que continuou no comando da transmissão durante as duas horas em que a partida ficou paralisada. Hoje, o jogador está recuperado e em campo, tendo suas jogadas narradas novamente pela carioca.

Ela também narrou as últimas Copas do Mundo, mas em outros espaços: na Rádio Globo, em 2014, depois de ganhar o concurso "Garota da Voz", e na televisão fechada, no extinto Fox Sports, em 2018. É contratada do Grupo Globo desde 2020 e já comandou a transmissão de outras partidas do futebol masculino na televisão aberta e fechada.

Em entrevista à reportagem, Renata comemorou a estreia na Copa do Mundo pela TV Globo:

"É a realização de um sonho e será um marco, já que depois desta edição, certamente teremos ainda mais mulheres narrando ou comentando", afirmou.

Renata tem 33 anos e é nascida e criada em Ramos, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. É formada em Educação Física e fez pós-graduação em Jornalismo Esportivo. É casada e tem um filho, Bernardo, de nove anos.

A narradora também é bailarina formada e tem a dança como outra paixão. Em sociedade com a irmã, é dona de uma academia de dança em Bonsucesso, perto de onde cresceu.

"Temos turmas de balé, jazz, hip hop, entre outras danças. As bolsas do nosso projeto social são de balé clássico para meninas e meninos, entre 9 e 12 anos, que as famílias não podem pagar a mensalidade", contou ela para o jornal O Globo.

Ela já compartilhou alguns vídeos mostrando esse outro talento nas redes sociais.