SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Salman bin Abdulaziz Al Saud, rei da Arábia Saudita desde 2015, decretou feriado nacional no dia desta quarta-feira (23) após a vitória histórica da seleção do país por 2 a 1 contra a Argentina de virada, na estreia da Copa do Mundo. A informação é do jornal local Arab News.

A sugestão foi feita pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e aprovada pelo rei do país, para celebrar o resultado dos jogadores da equipe comandada por Hervé Renard.

A agência de notícias saudita afirma que todos os funcionários dos setores privado e estatal, e os estudantes do país poderão curtir o feriado.

Os sauditas voltam a campo no próximo sábado (26), às 10h (de Brasília), contra a Polônia, no estádio da Cidade da Educação.