SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os torcedores da Arábia Saudita foram à loucura com a virada sobre a Argentina na estreia da Copa do Mundo do Qatar. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra alguns aficionados quebrando até uma porta depois que Al-Dawsari fez o segundo gol saudita.

A reação inesperada aconteceu em uma sala. Enquanto vários torcedores saem sem rumo para comemorar a virada, um deles se empolga demais, arranca a porta da casa e depois a joga no chão.

Em seguida, os torcedores seguem se abraçando, incontroláveis pelo momento especial vivido pela vitória da seleção árabe, considerada 'a maior zebra da história das Copas'.

Depois de sair atrás no placar com um gol de pênalti convertido por Messi, a Arábia Saudita reagiu no começo do segundo tempo e conseguiu dois gols em quatro minutos, marcados por Al Shehri e Al-Dawsari.

A Arábia Saudita agora volta a campo no próximo sábado (26) para encarar a seleção da Polônia, do astro Lewandowski, às 10h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

Os sauditas encerram a participação na fase de grupos no dia 30, em confronto contra o México, às 16h.

