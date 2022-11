SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo começou no último dia 20 de novembro e bombou a audiência do sportv detentor dos direitos de transmissão na televisão fechada. De acordo com dados enviados pelo grupo Globo, o audiência do canal por assinatura dobrou no dia inteiro da estreia do Mundial sediado pelo Qatar.

Além disso, o sportv ficou em primeiro lugar entre os canais por assinatura, com mais que o dobro da audiência do Viva, o segundo colocado entre os telespectadores. Mais de 2,3 milhões de pessoas assistiram ao jogo Catar x Equador pelo sportv, o que simboliza uma participação de 98% de TVs ligadas entre todos os canais esportivos no horário.

Na Copa da Rússia, em 2018, o sportv teve uma audiência 40% menor no jogo de estreia em que os russos golearam a Arábia Saudita por 5 a 0. Por fim, os programas especiais do canal para o Mundial, como o Troca e Passes, Seleção Qatar, Tá na Copa e sportv News lideraram em seus horários com o dobro de audiência da média do ano.

Um dos reforços do sportv para a Copa que deu o que falar foi Deborah Seco. Dias antes de estrear como comentarista, a atriz declarou que não era tão familiarizada com o futebol. Apesar disso, Deborah vestiu a camisa e, muito além do que chamar atenção com os looks, se mostrou bastante entrosada com os colegas no Tá na Copa.