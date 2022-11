SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A influenciadora Suzy Cortez, fã incondicional de Lionel Messi, estava 100% sintonizada na partida de estreia da seleção Argentina contra a Arábia Saudita. O resultado negativo, no entanto, deixou a estrela da plataforma adulta OnlyFans bastante chateada.

Suzy disse que o jogo foi "injusto", ressaltou a influência da forma física dos sauditas, e ainda apontou possíveis erros de arbitragem no confronto.

"Esse jogo era para ter sido 6 a 2 para a Argentina. Achei que os impedimentos foram injustos. Ser a primeira partida no calor do Qatar influenciou muito. Os árabes estão acostumados, deu para ver que o físico influenciou bastante", afirmou a modelo.

Empolgada em frente à telinha, devidamente uniformizada com a camisa albiceleste do camisa 10, Suzy enfeitou a casa com balões para acompanhar o jogo. Segundo a vencedora do 'Miss Bumbum' em 2015, o astro do PSG ainda vai dar a volta por cima no torneio.

"Não ir bem no primeiro jogo não quer dizer nada, sempre que Argentina começa mal na competição, acaba campeã. Messi dará a volta por cima no Qatar. E para os secadores: calma que o jogo que vale mesmo é o do dia 18 de dezembro. Estou firme e forte por Messi. Vamos, Argentina!!!", disparou.

Fanática por Messi, Suzy Cortez fez algumas tatuagens em homenagem ao jogador, inclusive bastante íntimas. Ela tatuou o rosto do argentino na virilha, o nome 'Messi' na parte inferior das costas, e outra na linha da cintura.

"Pretendo fazer outras cada vez que ele conquistar um título", disse em conversa com a reportagem no ano passado.