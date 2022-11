SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, comentarista do 'Tá na Copa', programa do SporTV, durante a Copa do Mundo do Qatar, utilizou suas redes sociais para responder as críticas que tem recebido. Nesta semana, ela apareceu com uma camisa curta, formato cropped, e uma calça com a calcinha aparente, durante a exibição e dividiu opiniões.

"Vou continuar comentando a Copa do Mundo do meu jeitinho, aprendendo com vocês, vibrando, rindo e me divertindo. Isso é Copa, isso é aproveitar ao máximo!!!", escreveu em seu Twitter ao comentar uma crítica positiva de uma colunista da reportagem.

Na manhã desta terça-feira (22), enquanto fazia comentários da partida que a Arábia Saudita venceu a Argentina por 2 a 1, a atriz respondeu muitos seguidores e avisou que mais looks diferenciados devem aparecer nos próximos dias.

Em sua primeira aparição como comentarista de futebol, Deborah Secco ganhou um "arquivo confidencial" e falou sobre a relação com o ex-marido Roger Flores - também comentarista da emissora.

"Não vai ter o encontro porque ele [Roger] está no Qatar. Mas o Roger é um cara que eu adoro, que me ensinou muito sobre futebol. Tudo que eu falar aqui tem o dedo dele, cobrem ele", brincou. "Seus olhos brilham quando você fala dele", emendou Aloisio Chulapa, arrancando risadas da mesa.

A atriz estava à vontade na sua estreia como comentarista. Além de falar de Roger e da homenagem de Carolina Dieckmann, ela lamentou a lesão que tirou Benzema do Mundial. Deborah completou o comentário dizendo que o francês é 'gato'.