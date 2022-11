SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Villani quebrou a internet no início da transmissão entre México e Polônia, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Primeiro o narrador celebrou Chapolin e Chaves e, depois já com a bola rolando, cantou o funk Malandramente para descrever uma das jogadas da partida e levou os telespectadores a loucura.

"E ele está malandramente ali dentro da área", entoou Villani, fazendo referência à canção de Dennis DJ, Mc Nandinho e Nego Bam.

Um usuário do Twitter exaltou a narração brasileira assim que Gustavo Villani fez o gracejo. "Tô vendo o jogo do México contra a Polônia enquanto almoço. E aí do nada o narrador mete um 'malandramente' (cantando) no meio da narração. Isso, é Brasil".