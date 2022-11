SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita protagonizou a primeira grande zebra da Copa do Mundo hoje (22) ao vencer a Argentina de virada, por 2 a 1, em jogo válido pelo Grupo C da competição. O gol da vitória, um golaço marcado por Al-Dawsari, trouxe algumas boas lembranças aos palmeirenses.

A conta oficial do Palmeiras no Instagram fez um vídeo especial para mostrar como o clube alviverde inspirou o camisa 10 da Arábia Saudita -que jogou com uma camisa verde e com os calções brancos, como o time paulista.

A primeira referência citada pelo clube é justamente sobre o uniforme dos sauditas. Na legenda da publicação, o Palmeiras recordou que "verde é a corda virada".

Outra referência mostrada pelo clube foi o golaço de Wesley na vitória do Palmeiras por 4 a 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022. No lance, o atacante palmeirense pedala várias vezes e, assim como Al-Dawsari, corta um defensor antes de chutar no ângulo oposto.

Por fim, assim como a conta oficial da Copa, o Palmeiras comparou a comemoração de Al-Dawsari com a típica celebração de Rony, que dá mortais no ar após cada gol marcado.

Sequência do Grupo CA Arábia Saudita volta a campo pelo Grupo C da Copa do Mundo no próximo sábado (26), às 10h (de Brasília), quando enfrenta a Polônia. A Argentina tenta se recuperar no mesmo dia, às 16h (de Brasília), diante do México.