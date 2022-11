SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um ombro impediu a Argentina de abrir 2 a 0 contra a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo nesta terça-feira (22). O lance com Lautaro Martinez aconteceu ainda no primeiro tempo, antes da seleção de Messi sofrer a virada e perder.

Sabemos que muita gente só acompanha futebol de quatro em quatro anos. Vamos acabar com aquela dúvida que sempre é motivo de piada com quem não manja muito de futebol. O que é impedimento?

A regra responsável por essa situação no futebol é a 11. Impedimento é quando um jogador não está apto para jogar.

Para que esteja em posição de impedimento o jogador precisa estar no campo de ataque, mais próximo da linha de fundo do que dois adversários e à frente da linha da bola.

Tem impedimento de tiro de meta?

Não. Isso também vale quando o passe vem de escanteio e lateral. O mesmo vale quando o braço está à frente do adversário.

Estar em impedimento para o jogo automaticamente?

Não. Isso só acontece quando o atleta influencia diretamente a jogada. Isso pode acontecer participando ativamente do lance com a bola nos pés, se aproveita de um rebote ou atrapalha outro rival que impediria o gol.