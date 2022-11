SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United anunciou na tarde desta terça-feira (22) que Cristiano Ronaldo não joga mais pelo clube. Segundo nota oficial, o contrato foi encerrado em comum acordo e tem efeito imediato.

"O clube agradece a ele pela imensa contribuição durante duas passagens por Old Trafford", agradece o United, mas com uma leva alfinetada no craque. "Todos no Manchester United continuam focados em continuar a evolução do time sob Erik ten Hag e trabalhando juntos para ter sucesso em campo", diz o comunicado.

Ao todo, Cristiano Ronaldo marcou 145 gols em 346 jogos disputados pelo clube inglês.