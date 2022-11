SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - O Museu do Futebol elaborou uma programação especial para o período da Copa do Mundo de 2022, oferecendo diversos espaços para transmissão ao vivo de todos os jogos do campeonato. Os jogos do Brasil poderão ser acompanhados de graça pelo público em telões de led na área externa do museu, embaixo da fachada do Estádio do Pacaembu, e na sala Grande Área, logo na entrada do museu.

A programação traz ainda a exibição dos jogos na sala Jogo de Corpo. O local fica no final da exposição e tem uma espécie de arquibancada. Nesse caso é preciso comprar ingresso, mediante a lotação da sala. Para o jogo entre Brasil e Suíça, na segunda-feira (28), o museu abrirá excepcionalmente apenas para a transmissão 2 horas antes da partida.

Nos dias de jogos da seleção brasileira haverá ainda rodas de samba antes das partidas e durante o intervalo, com o grupo O Samba Chegou. Além disso, o Núcleo Educativo da instituição oferecerá atividades educativas e visitas temáticas relacionadas ao tema Copa do Mundo. A programação completa será atualizada no site do museu.

Durante o período do mundial o museu também realiza a campanha Chuteira para Todos, estimulando os visitantes a doarem chuteiras usadas em bom estado. A chuteira usada vale uma entrada grátis no Museu do Futebol. O material será encaminhado a dois projetos sociais de São Paulo que trabalham com o futebol. Serão beneficiados o Perifeminas e FutVida (Parelheiros) e a quilombo-indígena Tiririca dos Crioulos (sertão de Pernambuco).

Para entrar no clima de Copa, o Museu do Futebol também terá o Segundo Tempo, da exposição temporária 22 em Campo. Serão inseridos novos conteúdos expositivos na mostra relacionados ao Qatar.