SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro da Dinamarca, Kasper Schmeichel, fez um torcedor mirim feliz depois do empate sem gols com a Tunísia, nesta segunda-feira (22), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

O garoto foi presenteado com as luvas do goleiro após a partida e posou para a foto sorridente.

Dinamarca e Tunísia protagonizaram o primeiro 0 a 0 da Copa do Qatar --pouco depois, México e Polônia também não balançaram as redes.

O grupo da Dinamarca, o D, terá a primeira rodada concluída ainda hoje, com o jogo entre França e Austrália.

Na próxima rodada, a Dinamarca encara justamente a França, no sábado (26), às 13h (de Brasília).