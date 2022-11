SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua quinta participação em Copas do Mundo, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa brilhou nesta terça-feira (22) ao defender o pênalti do polonês Robert Lewandowski no empate sem gols no Mundial do Qatar. Após a partida, o jogador de 37 anos disse que "a vida é caprichosa" e comemorou ter ajudado a sua equipe a somar um ponto no Grupo C do torneio deste ano.

"São coisas do momento, do instante, e aconteceu. A vida às vezes é caprichosa. Fazia um tempo que eu não defendia pênaltis. Estou feliz por ajudar o México", afirmou Ochoa, de acordo com a 'ESPN' mexicana.

O momento aconteceu aos 13 minutos da segunda etapa. O México foi superior à Polônia durante todo o jogo, mas cometeu um pênalti em Lewa que foi marcado após revisão do VAR. O próprio capitão e camisa 9 polonês foi para a cobrança e bateu cruzado, rasteiro, no lado esquerdo do gol. Ele não contava, no entanto, que Ochoa ia brilhar, acertar o lado e defender a penalidade.

A imprensa mexicana enalteceu o goleiro pela sua atuação no duelo. "Ochoa se converteu mais uma vez em herói", escreveu o jornal 'Récord'. "Sem medo, ele se colocou na frente de um dos melhores atacantes do momento, fez que ia para um lado e foi para o outro, bem onde Lewandowski chutou", acrescentou. A publicação também destacou que Ochoa já tinha se destacado as parar as seleções de Alemanha e Brasil nas Copas de 2018 e 2014, respectivamente.

A edição mexicana do 'Marca' classificou o experiente arqueiro como uma "lenda" e um "pesadelo para Lewandowski". "A torcida mexicana ficou com as mãos na cabeça e a tensão podia ser cortada como manteiga. Lewandowski colocou a bola na marca, suspirou e bateu na esquerda de Ochoa, que afastou o perigo e ficou ainda mais próximo do status de lenda", analisou o periódico.

A 'ESPN' do México chamou Ochoa de "herói eterno" e valorizou a superioridade mexicana no confronto, embora não tenha consigo marcar um gol. A situação, no entanto, poderia ter acabado de forma diferente se o artilheiro da Polônia convertido o pênalti. "Lewandowski poderia ter mudado a história. Mas Ochoa decidiu escrever a sua. A 'besta' polonesa chuta forte e colocado. Ochoa se agiganta e defende a batida", narrou o site, mencionando o êxtase da torcida mexicana.

A 'Fox Deportes' apontou que a defesa de Ochoa foi comemorada como um gol, mas ressaltou que o resultado do duelo foi celebrado apenas pela Argentina. A seleção da América do Sul foi derrotada nesta manhã pela Arábia Saudita, de virada, e está na lanterna da chave. Porém, o empate entre México e Polônia fez com a que a distância para a equipe de Messi e companhia seja de apenas um ponto.

Os jogos da segunda rodada do Grupo C da Copa do Qatar serão realizados no sábado (26). A seleção mexicana enfrentará os argentinos, enquanto a Polônia duelará contra os árabes.