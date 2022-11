SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O volante Danilo ainda tem muita carreira pela frente, mas já começou a diversificar suas fontes de renda. O atleta do Palmeiras está lançando uma linha de produtos licenciados com sua imagem, além de itens infantis do personagem Paçoca, inspirado na infância do jogador.

Danilo já está na capa de cadernos e copos plásticos e, em breve, vai também estampar squeezes, lancheiras, mochilas, estojos, e sacos de nylon específicos para o transporte de chuteiras. O próximo passo está nas telas.

O Paçoca, que já se tornou um boneco de pelúcia, vai ganhar companheiros e formar a Turma do Paçoca. Desenvolvido pela Supertoon, o personagem já nasce com pedigree para se tornar desenho animado: foi criado pelo mesmo grupo que desenvolveu a série de animação da dupla de palhaços Patati & Patatá.

"O meu estafe ficou sabendo do meu apelido Paçoca, achou engraçado, e viu ali uma oportunidade de fazer algo", contou o jogador à reportagem. "O Paçoca sou eu, que ganhei esse apelido porque comia muita paçoca quando criança", contou, entre risos.

O personagem foi uma das atrações do "Baba do Paçoca", jogo festivo com caráter beneficente realizado pelo jogador pelo terceiro ano consecutivo. Na edição realizada no domingo, cerca de 200 famílias foram beneficiadas. Parte das vendas dos produtos com Danilo e com o personagem também serão revertidos para instituições de caridade.