SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleada da França por 4 a 1 sobre a Austrália, nesta terça-feira (22), na estreia da Copa do Mundo do Qatar, encerrou um tabu que durou 16 anos.

Desde a Copa de 2006, o campeão da edição anterior do Mundial não vencia na estreia -na ocasião, o Brasil, que conquistou o penta em 2002, começou aquele Mundial com vitória por 1 a 0 sobre a Croácia, com gol de Kaká.

Depois disso, os detentores dos títulos seguintes iniciaram a caminhada nas Copas sempre com o pé esquerdo.

- A Itália (vencedora em 2006) estreou em 2010 com empate em 1 a 1 com o Paraguai;

- A Espanha (que venceu em 2010) começou o Mundial de 2014 com derrota por 5 a 1 para a Holanda;

- A Alemanha (campeã em 2014) iniciou a campanha na Copa de 2018 com derrota por 1 a 0 para o México.

Com a vitória, os franceses terminam a primeira rodada na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto a Austrália começa na lanterna, com zero. Dinamarca e Tunísia, que mais cedo empataram sem gols, dividem a segunda e terceira colocações, com um ponto cada.

A próxima rodada do Grupo D será disputada no sábado (26). A Austrália enfrenta a Tunísia, às 7h (de Brasília), enquanto a França joga contra a Dinamarca, às 13h (também de Brasília).