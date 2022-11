SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Rafaella Santos e Nadine Gonçalves, irmã e mãe de Neymar, já estão a caminho do Qatar, onde vão encontrar o craque do PSG, que disputa a Copa do Mundo com a seleção brasileira nos próximos dias.

O registro da viagem foi feito por Rafaella Santos, que usou, nesta terça-feira (22), seus stories no Instagram para publicar uma imagem ao lado da mãe. Na legenda, um avião e uma bandeira do Qatar acompanhavam um coração.

Neymar está no Qatar desde o último sábado (19). A seleção brasileira, inclusive, foi a última entre as 32 participantes do Mundial a chegar no país asiático.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia é contra os sérvios, na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília).