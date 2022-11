SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2 em sua estreia na Copa do Mundo do Qatar, mas pode ter problemas para a sequência da competição. Segundo o "The Athletic", atacante Harry Kane passará por exames após sair mancando no segundo tempo da partida válida pelo Grupo B.

Kane sofreu uma entrada dura de Morteza Pouraliganji, aos cinco minutos do segundo tempo e seguiu em campo até os 30, quando foi substituído por Callum Wilson.

De acordo com o veículo, o jogador será avaliado para saber a gravidade do problema e pode ficar de fora do jogo contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos.

Em entrevista coletiva, o técnico Gareth Southgate afirmou que "Kane está bem. Foi uma entrada dura, mas ele continuou no jogo. Nós o tiramos porque sentimos que era o momento certo do jogo para fazer isso".

A Inglaterra lidera o Grupo B com 3 pontos. O segundo colocado é País de Gales, com um, seguido por Estados Unidos (1) e Irã (zero).