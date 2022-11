SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro francês Kimpembe, cortado da Copa do Mundo por causa de uma lesão no tendão de Aquiles, acompanhou a goleada da França por 4 a 1 sobre a Austrália, nesta terça-feira (22), diretamente do estádio Al Janoub.

O jogador do PSG foi ao vestiário após a partida para comemorar o início com o pé direito da equipe no Mundial. A Federação Francesa de Futebol divulgou uma imagem do defensor com os companheiros após a virada na estreia, na qual ele aparece todo de preto, ao lado de Varane, no canto esquerdo.

Kimpembe foi substituído na lista de convocados da França por Axel Disansi, do Monaco. Os titulares dos Bleus na posição diante da Austrália foram Konaté e Upamecano. O zagueiro não foi o único problema para o técnico Didier Deschamps. Depois dele, Nkuku e Benzema foram cortados também por lesão, e Lucas Hernández se lesionou na estreia. Nomes como Pogba, Kanté e Maignan sequer foram chamados.

Com a vitória sobre a Austrália, os franceses terminam a primeira rodada na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto a Austrália começa na lanterna, com zero. Dinamarca e Tunísia, que mais cedo empataram sem gols, dividem a segunda e terceira colocações, com um ponto cada.

A próxima rodada do Grupo D será disputada no sábado (26). A Austrália enfrenta a Tunísia, às 7h (de Brasília), enquanto a França joga contra a Dinamarca, às 13h (também de Brasília).