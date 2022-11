SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O hino da Alemanha antes do apito inicial na partida de estreia contra o Japão, na Copa do Mundo, fez com que muitos internautas lembrassem de uma figura icônica, bastante conhecida no esporte: o piloto Michael Schumacher. Nas redes sociais, muitos usuários ressaltam a memória afetiva de assistir às corridas de Fórmula 1 no final dos anos 90 e início de 2000.

"Começa a música do Schumacher no estádio... quer dizer, o hino da Alemanha", consta, em post oficial do UOL Esporte no Twitter.

"Hino da Alemanha toca e a minha mente já entra em curto: Ih, o Schumacher ganhou de novo?", diz tweet de internauta.

Ao longo de sua carreira no F1, o alemão Schumacher disputou 308 corridas e venceu em 91 oportunidades - ou seja: o tradicional hino germânico tocou 91 vezes principalmente nas manhãs de domingo, no Brasil, entre 1991 e 2006, e 2010 e 2012.

O lendário competidor heptacampeão mundial está internado sob coma induzido desde 2013, após se acidentar enquanto esquiava nos alpes franceses. Seu filho, Mick Schumacher, com 23 anos, correu pela Haas na temporada da Fórmula 1 deste ano.