SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O volante Martinelli está na mira do Fenerbahçe, da Turquia. De acordo com o site Sabah Spor, o jogador do Fluminense é uma alternativa caso o clube turco não tenha sucesso nas negociações pela renovação de Miha Zajc

Segundo a publicação, Zajc vai entrar no último ano de contrato e as partes conversam. O jogador, porém, tem propostas da Itália e da Alemanha, e pode deixar o Fenerbahçe em janeiro.

Assim, Martinelli se torna uma opção no olhar da diretoria, que, inclusive, teria tido um contato inicial com o estafe do brasileiro.

Ainda de acordo com o Sebah Spor, uma eventual investida por Martinelli pode girar em torno de 4 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões na cotação atual. O contrato do volante com o Tricolor vai até o fim de 2024.

Cria da base do Flu, Martinelli chegou ao elenco profissional em 2020 e, ao longo deste período, oscilou entre a titularidade e jogos em que foi opção. Mais recentemente, ganhou vaga na equipe após a despedida de Nonato.