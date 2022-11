SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Os jornais alemães usaram termos bem fortes para classificar a derrota por 2 a 1 da Alemanha para o Japão, de virada, na estreia da Copa do Mundo.

"Isso é simplesmente irreal", escreveu o jornal Bild - um dos mais tradicionais do país. "A seleção nacional fez papel de boba. O desastre lembra o amargo torneio na Rússia em 2018, onde a Alemanha perdeu por 1 a 0 para o México e foi eliminada da fase de grupos pela primeira vez".

A manchete jornal Welt também afirmou que a Alemanha fez 'papel de boba' na estreia do Mundial.

"O golpe baixo esportivo segue os debates políticos na preparação para o primeiro jogo da Copa do Mundo. A seleção alemã liderou merecidamente contra o Japão, mas depois deixou que o forasteiro os pegasse de surpresa. E finalmente perde 1:2", diz a publicação.

Ambos portais de notícias destacaram os vacilos defensivos que foram cruciais para o revés -especificamente no segundo gol, Asano recebeu lançamento do campo de defesa e ganhou na corrida de Nico Schlotterbeck, para virar o jogo.

Eles também lembraram as atuações da equipe na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando os alemães perderam para o México e a Coreia do Sul e caíram precocemente na fase de grupos.

A equipe comandada por Hans-Dieter Flick volta a campo no próximo domingo 27), contra a Espanha, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.