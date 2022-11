SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar aproveitou o intervalo entre duas atividades do treino desta quarta-feira (23) da seleção brasileira em Doha para cumprimentar o ex-jogador Pedrinho, hoje comentarista da Globo e do SporTV, e a apresentadora Karine Alves, que faziam uma entrada ao vivo na área do campo destinada à imprensa.

O encontro foi rápido. Neymar cumprimentou e abraçou Pedrinho e logo depois deu a mão para Karine.

O treino de hoje teve apenas 15 minutos abertos para acompanhamento da imprensa e geração de imagens. Foi tempo para a roda de bobinho dos jogadores e um trabalho físico comandado pelo preparador Fábio Mahseredjian. Foi justamente entre o bobinho e o treino físico que Neymar aproveitou o intervalo da hidratação para cumprimentar os jornalistas da Globo. Do campo, o camisa 10 da seleção também sinalizou para o influenciador Eduardo Semblano, dono da página Fui Clear nas redes sociais.

O treino de hoje não revelou o time titular para a estreia na Copa do Mundo, mas nos últimos dois dias Tite treinou a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

O Brasil enfrenta a Sérvia às 16h (de Brasília), pela abertura do Grupo G.