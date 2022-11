SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Everaldo Marques, narrador do Grupo Globo, virou motivo de preocupação para os brasileiros. A causa, no entanto, não tem relação com questões de saúde, mas sim com a fama que ele vem criando durante a Copa do Mundo. O jornalista comandou a virada surpreendente do Japão sobre a Alemanha nesta quarta-feira (23). Além disso, esteve na transmissão da vitória da Arábia Saudita diante da Argentina na terça-feira (22).

O próprio narrador reconheceu na sua conta no Twitter que tem sido um 'chama-zebra' durante sua primeira Copa do Mundo na Globo -até o momento, ele narrou jogos apenas no SporTV, canal que pertence à emissora na TV fechada. Entretanto, tratou de tranquilizar os brasileiros ao dizer que não estará na transmissão de nenhum jogo da seleção comandada por Tite no Qatar.

"Aos que estão preocupados com a minha performance 'chama-zebra', fiquem tranquilos: não narrarei NENHUM jogo do Brasil. Pela atenção, obrigado", escreveu o narrador, que depois brincou ao responder um seguidor, confirmando que estará na transmissão de Argentina x México, no próximo sábado (26).

Até aqui na Copa do Mundo, Everaldo Marques narrou três partidas. Além de Alemanha x Japão e Argentina x Arábia Saudita, o narrador comandou Inglaterra x Irã. O confronto acabou com goleada dos ingleses sobre os iranianos, por 6 a 2.