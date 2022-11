SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A zebra apareceu novamente na Copa do Mundo nesta quarta-feira (23) com a derrota da Alemanha para o Japão, por 2 a 1. Quem teve um dia um pouco pior foi o zagueiro Rudiger, que brincou antes da hora e virou motivo de piada nas redes sociais. Aos 18 minutos do segundo tempo, quando os europeus ainda venciam o embate, o jogador do Real Madrid resolveu brincar com os japoneses dando pequenos saltos durante uma disputa de bola.

No entanto, os asiáticos conseguiram virar o placar poucos minutos mais tarde. Takuma Asano, que estava no lance no momento da gracinha do alemão, fez o gol da vitória, aumentando ainda mais as brincadeiras nas redes sociais. O tento de empate do Japão foi marcado por Ritsu Doan, aproveitando o rebote da defesa.

Diversos torcedores ao redor do mundo aproveitaram para 'cutucar' o zagueiro, principalmente os brasileiros. "Faz mais graça, Rudiger. E para os alemães, o arrogante é o Neymar", comentou um usuário do Twitter relembrando as críticas do jornal alemão Bild contra o astro da amarelinha nesta semana.

"Será que o Rudiger ainda tá correndo com a ponta dos pés depois da virada do Japão?", escreveu outro torcedor logo após a vitória dos asiáticos na estreia da Copa do Mundo.

Ambas as seleções retornam a campo no próximo domingo (27). Os japoneses tentarão a classificação de forma antecipada contra a Costa Rica, às 07h. Enquanto a Alemanha faz o jogo da vida contra a Espanha às 16h. Em caso de nova derrota, os tetracampeões do mundo estarão eliminados do torneio.