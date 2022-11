SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Entra Copa, sai Copa, e a admirável tradição se repete. Assim como já havia acontecido no jogo de abertura do Qatar, torcedores japoneses foram vistos ajudando a limpar o estádio Khalifa International depois da épica vitória sobre a Alemanha, nesta quarta-feira (23), por 2 a 1.

Imagens tiradas pelos fotógrafos que trabalharam no jogo de estreia do grupo G mostram torcedores com a camisa do Japão carregando sacos de lixos para recolher garrafas, copos e outros objetos descartados no chão e nas cadeiras do estádio.

A cena foi a mesma em Qatar x Equador, no último domingo (20), no jogo de abertura da Copa do Mundo 2022.

Em vídeo divulgado por um torcedor qatariano (veja mais abaixo), os japoneses foram filmados com sacos de lixo - a exemplo do que fizeram na Copa da Rússia, em 2018, e no Brasil, em 2014 - ajudando na limpeza do estádio, mesmo não sendo um jogo da seleção japonesa.

Apesar de surpreender o público local, trata-se de um hábito milenar da cultura oriental, chamado Oosouji, que consiste em fazer uma legítima faxina nos lugares em que estiveram presentes para renovar o ambiente.

Depois de vencer a Alemanha na estreia, a seleção japonesa volta a campo no próximo domingo (27) para enfrentar a Costa Rica, às 7h (de Brasília), no estádio Al Rayyan.