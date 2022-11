SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a vitória do Japão contra a Alemanha na Copa do Mundo, um vídeo de uma lontra prevendo o vencedor da partida ficou em alta nas redes sociais. Nesta quarta-feira (23), a seleção japonesa ganhou de virada com o placar de 2 x 1 contra o time alemão.

No registro, a lontra segura uma pequena bola de futebol e é colocada frente a três mini baldes. O da esquerda tem uma bandeira do Japão, enquanto o da direita tem uma bandeira da Alemanha. Após andar um pouco segurando a bolinha, o animal a coloca dentro do balde com a bandeira do Japão.

"Uma lontra previu vitória para o Japão em sua próxima partida da Copa do Mundo contra a Alemanha", escreveu uma internauta, que compartilhou o vídeo em seu perfil do Twitter na noite desta quarta-feira (22). "Estou animada para voltar após o jogo e ver pessoas rotulando essa lontra como fraude ou vidente."

Antes de a zebra passear em Doha, a partida já estava marcada pelo maior protesto em favor da igualdade de gênero e em apoio à comunidade LGBTQIA+ durante este Mundial, quando os onze jogadores alemães posaram para a foto oficial com a mão na boca, num gesto contra a censura. Foi a resposta do elenco alemão ao veto da Fifa ao uso da braçadeira com as cores do arco-íris e a inscrição One Love (Um amor), que seria utilizada pelo capitão Manuel Neuer.

Presentes em bom número no estádio Khalifa, os japoneses foram ao delírio com a vitória, em uma festa parecida com a dos sauditas, que, na terça-feira (22), também foram surpreendidos com um triunfo sobre a Argentina, por 2 a 1 -também tendo feito gol de pênalti e também com tentos anulados.