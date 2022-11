SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O influenciador digital Felipe Neto brincou com fama de ser "pé frio" devido ao fato de as seleções pelas quais ele está torcendo terem sido derrotadas em suas respectivas estreias na Copa do Mundo, no Qatar.

Por meio de seu perfil no Twitter, o famoso postou fotos em que surge com as camisas da seleções da Argentina e da Alemanha, derrotadas na primeira rodada da Copa.

"Amanhã vou ver o jogo com a camisa da Sérvia", brincou o youtuber, nesta quarta-feira (23) ao fazer referência à estreia da seleção brasileira nesta quinta (24).

A Argentina estreou nesta terça-feira (23) na competição e foi derrotada pela Arábia Saudita. Já a Alemanha jogou nesta quarta contra o Japão e perdeu de virada. Em ambos os casos, as derrotadas foram consideradas "zebras" por comentaristas esportivos.