SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Argentina perde para a Arábia Saudita. Alemanha é derrotada pelo Japão. E todo comentarista de futebol começou a falar em zebra. Afinal, de onde vem esse termo quando um azarão saiu vencedor na partida?

Do jogo do bicho, criado pelo Barão de Drummond no fim do Século 19. Por que? Pelo fato do animal não existir no jogo do bicho, ou seja, se o resultado fosse esse seria inesperado.

O responsável por criar a expressão foi o técnico Gentil Cardoso. Como seu time, o Vasco, não vinha bem na temporada, ele falou que poderia "dar zebra" contra a Portuguesa, do Rio.

Cardoso não estava de todo errado. Afinal, a Portuguesa venceu a partida por 2 a 1, em duelo que aconteceu em 1964.

A expressão ganhou tanta força que o "Fantástico" passou a usá-la para apresentar os resultados da Loteria Esportiva no programa dominical.