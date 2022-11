SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Yuto Nagatomo esteve na vitória do Japão diante da Alemanha, nesta quarta-feira (23), pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Internacional Khalifa (Qatar). Em bate-papo após o jogo, na zona mista, o lateral-esquerdo se empolgou com o triunfo e mostrou que está com o vocabulário bem abrasileirado.

O japonês vibrou e, aos gritos, soltou um "brabo" para os repórteres e jornalistas. Ele repetiu o bordão por três vezes na entrevista (veja abaixo).

Nagatomo chegou à disputa de seu quarto Mundial. Convocado desde 2008, esteve com os Samurais Azuis em 2010, 14, 18, e agora em 22. Chegou hoje na sua 136ª partida pela seleção, somando quatro gols marcados.

O defensor deve estar em campo na próxima rodada do Grupo E, contra a Costa Rica, no domingo (27). Até o momento, os japoneses somam três pontos no torneio.

Aos 36 anos, Nagatomo atua pelo FC Tokyo, mas já foi companheiro de alguns brasileiros notáveis, como Maicon, Júlio César e Lúcio, em sua passagem pela Inter de Milão. É um dos jogadores mais experientes nesta Copa.