SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Alemanha foi a vítima da segunda grande zebra da Copa do Mundo do Qatar. Mesmo jogando muito bem durante boa parte do jogo e saindo na frente do placar, nesta quarta-feira (23), os alemães levaram a virada e perderam por 2 a 1 para o Japão. Na opinião de Felipe Melo, faltou seriedade à seleção comandada por Hansi Flick.

O meio-campista do Fluminense publicou uma série de vídeos no Instagram reagindo à partida e avaliou que a seleção alemã se desconcentrou durante alguns minutos, sendo punida justamente por isso.

"Gol do Japão. Mais de oitenta por cento de posse de bola da Alemanha. Alemanha brincando dentro da área do Japão, tendo oportunidade de fazer dois, três a zero. E o Japão, que parecia morto, empatou. O que eu quero dizer com isso? Futebol não é para brincar. É coisa séria. Tem que ficar concentrado os 95 minutos de jogo. Os 90 minutos mais os acréscimos. Desconcentrar um minuto, tomaram o empate", disse Felipe Melo.

"O Japão virou. [...] Quando a Alemanha fez 1 a 0, achei que ia ganhar de 4 ou 5. O Japão virou. Ê, futebol. [Os alemães] Jogaram 80 minutos bem 'para caramba'. Dois minutos que jogaram mal e 2 a 1 para o Japão", completou.

Situação complicadaCom a derrota, a Alemanha ficou em situação delicada no Grupo E. Os tetracampeões mundiais podem ser eliminados com uma rodada de antecedência caso percam para a Espanha na segunda rodada e o Japão não perca para a Costa Rica.

Alemanha e Espanha se enfrentam no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), já sabendo o resultado de Japão x Costa Rica, que jogam às 7h (de Brasília) no mesmo dia.