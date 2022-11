SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A vitória por 7 a 0 sobre a Costa Rica, nesta quarta-feira (23), foi a maior goleada da seleção espanhola em uma Copa do Mundo e está sendo fervorosamente celebrada na Espanha. Após a partida, os principais jornais do país exaltaram o resultado histórico e se renderam à atuação da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique.

"O tiki-taka voltou e a Espanha fez um recital em sua estreia", afirmou o As, referindo-se ao sistema de jogo que valoriza amplo domínio da posse de bola e que ficou famoso com o Barcelona e com a seleção nacional. A publicação recordou a exibição de gala na vitória por 3 a 0 sobre a Rússia, na campanha do título da Eurocopa de 2008, para afirmar que a goleada desta quarta "deixou esse aroma de bom futebol" no ar. "Um estilo de jogo que temos orgulho", acrescentou.

O periódico ainda enalteceu o talento e juventude da equipe, que foi renovada para a disputa do torneio no Qatar. "O recital foi muito além dos gols", analisou, destacando as escolhas feitas pelo treinador e que responderam à altura em campo.

O Marca também destacou a "exibição histórica" da seleção. "A Espanha encontrou um oásis em um Mundial de fogos de artifícios. Com um jogo impecável, plena personalidade e eficiência no chute, a seleção chama o tapete vermelho do torneio com a sua maior goleada em uma Copa do Mundo", afirmou.

O jornal enfatizou que a vitória espantou "o fantasma das estreias" e que contou com vários protagonistas. "Tudo funcionava para a Espanha, desde a pressão na marcação até a finalização. Não havia um jogador acomodado", escreveu. Diante da Costa Rica, a seleção espanhola marcou sete gols em sete finalizações que acertaram a meta defendida por Keylor Navas.

O Mundo Deportivo se empolgou e afirmou que a Espanha "demonstrou o seu potencial ofensivo diante de um fraco rival para se confirmar como uma candidata ao título". O jornal chamou atenção para o jogo coletivo que "deixa o ego de lado" e que representa "a cara" do treinador de 52 anos. "Um verdadeiro líder que mal se sentou durante todo o jogo para orientar a sua equipe e que mandou uma mensagem para todos os rivais. A ambição de Luis Enrique não é um blefe", ressaltou.

O Sport embarcou na onda positiva diante da performance histórica. "Se havia dúvidas, a seleção esclareceu que é uma equipe capaz de tudo, cheia de entusiasmo, talento e solidária. A Espanha demonstrou todas as suas virtudes no primeiro jogo e apresentou sua candidatura à conquista do torneio. Ou pelo menos para combatê-los", destacou. O periódico terminou salientando que "poucas equipes se apresentaram nesse nivel no Qatar."

A vitória maiúscula rendeu a liderança da chave para a Espanha, que está em sua 16ª participação no torneio mundial. Com três pontos, a seleção campeã do mundo em 2010 está empatada na tabela com o Japão, que desbancou a Alemanha de virada mais cedo, mas leva a melhor no saldo de gols. Os duelos da segunda rodada do grupo E serão realizados no domingo (27). A Espanha medirá forças diante da seleção alemã, enquanto a Costa Rica enfrentará o Japão.